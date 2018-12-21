Полузащитник "Стандарта" Уче Агбо может перейти в чемпионат Испании или России

Игрок бельгийского "Стандарта" Уче Агбо заявил, что у него есть предложения от команд из Испании и России.

- На данный момент у меня действующий контракт со "Стандартом", и я уважаю его. Но, помимо этого, у меня есть предложения от клубов из Испании и России, - заявил игрок в интервью изданию Football Live.ng.

23-летний Агбо в текущем сезоне сыграл 18 матчей за "Стандарт", в которых отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.