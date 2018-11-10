23:40 10 ноября | Футбол — РПЛ

Полузащитник "Крыльев" Антон извинился за ошибку в матче с "Ахматом"

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Хавбек "Крыльев Советов" Паул Антон извинился перед болельщиками и партнерами по команде за результативную ошибку, допущенную в матче 14-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:2). 

В первую очередь прошу прощения у болельщиков, которые поддерживали нас в такую холодную погоду, и партнеров по команде, которые оставили все свои силы на поле, чтобы заработать очки, - приводит слова Антона официальный сайт "Крыльев Советов". - Мне сейчас тяжело. Несмотря на поражение, думаю, все видят наш прогресс от матча к матчу. Если бы сегодня я не ошибся, то при счете 1:1 мы могли забить второй гол и победить. Но пропустили, и после этого эмоционально нам было уже очень тяжело. Это не легко, но в футболе такое случается.

"Крылья Советов" после 14 туров занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Крылья Советов - Ахмат

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