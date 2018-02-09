Полузащитник "Краснодара" Жигулев проведет остаток сезона в "Тосно"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев продолжит карьеру в "Тосно", сообщает пресс-служба "быков". Он будет выступать за клуб из Ленинградской области на правах аренды.

Отмечается, что Жигулев завершит сбор в Испании в составе "Краснодара", после чего вернется домой и 15 февраля присоединится к новой команде на сборе в Турции.

22-летний хавбек выступает за краснодарцев с 2013 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.