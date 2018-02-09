Полузащитник "Краснодара" Жигулев проведет остаток сезона в "Тосно"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев продолжит карьеру в "Тосно", сообщает пресс-служба "быков". Он будет выступать за клуб из Ленинградской области на правах аренды.
Отмечается, что Жигулев завершит сбор в Испании в составе "Краснодара", после чего вернется домой и 15 февраля присоединится к новой команде на сборе в Турции.
22-летний хавбек выступает за краснодарцев с 2013 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130835
ozozolio
Смотрел Жигулева в контрольном матче-ни очем
19:48
karlikf1
Не нужна молодёжь, не нужны свои Краснодару. Что нужно - сиюминутный результат, сегодняшний, максимум завтрашний день, послезавтрашний не интересует: результат сегодня и сейчас! Поэтому когда Арутюнян Сергей Николаевич будет вам "насвистывать" в интервью, что цель его деят-ти, это свои в составе. не верьте.
19:20
SpaMan
яА где вопли «зачем молодёжь раздаёт
18:09