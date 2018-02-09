16:12 | Футбол — РФПЛ

Полузащитник "Краснодара" Жигулев проведет остаток сезона в "Тосно"

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Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев продолжит карьеру в "Тосно", сообщает пресс-служба "быков". Он будет выступать за клуб из Ленинградской области на правах аренды.

Отмечается, что Жигулев завершит сбор в Испании в составе "Краснодара", после чего вернется домой и 15 февраля присоединится к новой команде на сборе в Турции.

22-летний хавбек выступает за краснодарцев с 2013 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130835

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ozozolio

Смотрел Жигулева в контрольном матче-ни очем

19:48

karlikf1

Не нужна молодёжь, не нужны свои Краснодару. Что нужно - сиюминутный результат, сегодняшний, максимум завтрашний день, послезавтрашний не интересует: результат сегодня и сейчас! Поэтому когда Арутюнян Сергей Николаевич будет вам "насвистывать" в интервью, что цель его деят-ти, это свои в составе. не верьте.

19:20

SpaMan

яА где вопли «зачем молодёжь раздаёт

18:09