16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Полузащитник киевского "Динамо" прибыл в расположение "Крыльев Советов"

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"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 19-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает официальный сайт самарского клуба. Тренировочные занятия будут проходить в подмосковных Химках. В расположение команды прибыл украинский полузащитник Артем Громов, выступавший за киевское "Динамо". Он успешно прошел медосмотр и сейчас решаются юридические вопросы с его дозаявкой за "Крылья Советов". В Уфу команда прилетит 10 марта. В этот же день на стадионе "Нефтяник" сыграют дублеры "Уфы" и "Крыльев".

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14644

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