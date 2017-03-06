Полузащитник киевского "Динамо" прибыл в расположение "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 19-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает официальный сайт самарского клуба. Тренировочные занятия будут проходить в подмосковных Химках. В расположение команды прибыл украинский полузащитник Артем Громов, выступавший за киевское "Динамо". Он успешно прошел медосмотр и сейчас решаются юридические вопросы с его дозаявкой за "Крылья Советов". В Уфу команда прилетит 10 марта. В этот же день на стадионе "Нефтяник" сыграют дублеры "Уфы" и "Крыльев".