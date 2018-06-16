Полузащитник киевского "Динамо": "Не перешел бы в "Шахтер" и "Спартак"

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук сказал, что исключает переход в "Шахтер" или "Спартак".

- Я бы не перешел в "Шахтер". Не могу сказать, принципиальная это позиция для игроков "Динамо" или нет, - цитирует игрока Footboom.- Однако должно быть какое-то уважение к болельщикам, истории клуба. Также не перешел бы в московский "Спартак". В каком клубе мог бы продолжить карьеру? Пока что над этим не думаю. На данный момент хочу приносить пользу только "Динамо", потому что это команда, которая в меня поверила.

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