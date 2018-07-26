Полузащитник "Енисея" Иванов пропустит сезон из-за травмы

Полузащитник "Енисея" Егор Иванов перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба. Игрок пропустит предстоящий сезон. Он получил травму крестообразной связки в мае в стыковом матче с "Анжи".

- Операция прошла успешно, – рассказал футболист. - Сейчас будет наращиваться костная ткань, чтобы можно было сделать "крест". Дело в том, что это третья подобная травма на одном и том же колене, поэтому в этот раз потребуется не одна, а две операции. Вторая пройдет через два-три месяца. Сейчас реабилитация. Желаю "Енисею" удачи в сезоне, буду болеть за команду у экрана телевизора и на стадионе, потому что я выбыл на целый год.