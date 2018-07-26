Полузащитник "Енисея" Иванов пропустит сезон из-за травмы

Полузащитник "Енисея" Егор Иванов перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба. Игрок пропустит предстоящий сезон. Он получил травму крестообразной связки в мае в стыковом матче с "Анжи".
- Операция прошла успешно, – рассказал футболист. - Сейчас будет наращиваться костная ткань, чтобы можно было сделать "крест". Дело в том, что это третья подобная травма на одном и том же колене, поэтому в этот раз потребуется не одна, а две операции. Вторая пройдет через два-три месяца. Сейчас реабилитация. Желаю "Енисею" удачи в сезоне, буду болеть за команду у экрана телевизора и на стадионе, потому что я выбыл на целый год.
Дополнительная информация
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2018/07/26/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB/