Полузащитник "Динамо" Катрич находится на просмотре в "Краснодаре"

На просмотре в "Краснодаре" находится полузащитник "Динамо" Анатолий Катрич. Ранее "СЭ" сообщал, что 23-летний игрок в сезоне-2018/19 будет выступать за клуб РФПЛ.

Накануне Катрич принял участие в товарищеском матче "Краснодаре" против "Дружбы" (7:0). Он вышел на замену на 46-й минуте и не отметился результативными действиями.

В чемпионате России-2017/18 Катрич провел 4 матча за основной состав "Динамо" и 3 – за молодежную команду, забив 2 гола. В сезоне-2016/2017, когда бело–голубые выступали в ФНЛ, игрок был признан лучшим полузащитником лиги.

Таблица переходов РФПЛ //

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