Полузащитник ЦСКА Макаров перенес операцию

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вчера, 23 августа, перенес артроскопическую операцию на голеностопе в одной из немецких клиник. Как сообщает пресс-служба армейцев, футболист в ближайшие дни вернется в Москву, где он будет проходить курс реабилитации. Сроки реабилитации остаются неизвестными.

Напомним, в прошлом сезоне россиянин выступал за "Тосно" на правах аренды.