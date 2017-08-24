Полузащитник ЦСКА Макаров перенес операцию

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вчера, 23 августа, перенес артроскопическую операцию на голеностопе в одной из немецких клиник. Как сообщает пресс-служба армейцев, футболист в ближайшие дни вернется в Москву, где он будет проходить курс реабилитации. Сроки реабилитации остаются неизвестными.
Напомним, в прошлом сезоне россиянин выступал за "Тосно" на правах аренды.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-makarov-perenes-operatsiyu/
marksan
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