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11:07 | Футбол — РФПЛ

Полузащитник ЦСКА Макаров перенес операцию

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Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вчера, 23 августа, перенес артроскопическую операцию на голеностопе в одной из немецких клиник. Как сообщает пресс-служба армейцев, футболист в ближайшие дни вернется в Москву, где он будет проходить курс реабилитации. Сроки реабилитации остаются неизвестными.

Напомним, в прошлом сезоне россиянин выступал за "Тосно" на правах аренды.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-makarov-perenes-operatsiyu/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Жалко. человека! Ганчаренко его не отпустил в аренду!

12:05