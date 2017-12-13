Полузащитник "Атлетику Минейру" Отеро интересен ЦСКА?

Полузащитник "Атлетику Минейру" Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА, утверждает Globo Esporte. Армейцы обратились с запросом в бразильский клуб о стоимости трансфера хавбека. О деталях переговоров не сообщается.
Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с "петушками" рассчитан до лета 2020 года. Клуб не заинтересован в продаже футболиста. Сам Отеро также хочет подписать новое соглашение с "Атлетику".
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за клуб, забил девять голов и отдал три голевые передачи.
SpaMan
Несвин Termin79_______ А от 0:7 от Ливера теперь болеть очко всю жизнь будет. 12:45 --- Пфф....было и прошло. Хотя можешь поделится собственными страданиями, может полегчает
13:26
Несвин
Termin79_______ А от 0:7 от Ливера теперь болеть очко всю жизнь будет.
12:45
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
0:3 зудит)) а теперь по теме) этого деятеля бесплатно,что-ли отдают в хорошие руки?)
12:45
Патриот Сибири
Отеро: Напилась ли ты на ночь, Даздраперма?
12:39
Termin79
atl4nt, казалось бы, при чем тут вообще Спартак? А, ну да, 0-3 болят :)
12:33
atl4nt
Спартак был гей и пед0фил. Как ни крути..
12:14
Kanidzha
Желтенькая пресса)))
11:42
SpaMan
А деньги то откуда?? Бабай никак наврал как обычно
11:37
konoval
Из петушарни - в конюшню. Бугага!
11:02
zvovs
Лучше продолжать тактику "все траты на работу с системой чиновничества", она явно лучше покупок супердорогих игроков.
10:41
Ненавижу свиней!!!
а деньги то есть?
09:40