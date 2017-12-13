09:25 | Футбол — РФПЛ

Полузащитник "Атлетику Минейру" Отеро интересен ЦСКА?

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Полузащитник "Атлетику Минейру" Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА, утверждает Globo Esporte. Армейцы обратились с запросом в бразильский клуб о стоимости трансфера хавбека. О деталях переговоров не сообщается.

Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с "петушками" рассчитан до лета 2020 года. Клуб не заинтересован в продаже футболиста. Сам Отеро также хочет подписать новое соглашение с "Атлетику".

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за клуб, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (11)
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SpaMan

Несвин Termin79_______ А от 0:7 от Ливера теперь болеть очко всю жизнь будет. 12:45 --- Пфф....было и прошло. Хотя можешь поделится собственными страданиями, может полегчает

13:26

Несвин

Termin79_______ А от 0:7 от Ливера теперь болеть очко всю жизнь будет.

12:45

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

0:3 зудит)) а теперь по теме) этого деятеля бесплатно,что-ли отдают в хорошие руки?)

12:45

Патриот Сибири

Отеро: Напилась ли ты на ночь, Даздраперма?

12:39

Termin79

atl4nt, казалось бы, при чем тут вообще Спартак? А, ну да, 0-3 болят :)

12:33

atl4nt

Спартак был гей и пед0фил. Как ни крути..

12:14

Kanidzha

Желтенькая пресса)))

11:42

SpaMan

А деньги то откуда?? Бабай никак наврал как обычно

11:37

konoval

Из петушарни - в конюшню. Бугага!

11:02

zvovs

Лучше продолжать тактику "все траты на работу с системой чиновничества", она явно лучше покупок супердорогих игроков.

10:41

Ненавижу свиней!!!

а деньги то есть?

09:40