Полузащитник "Атлетику Минейру" Отеро интересен ЦСКА?

Полузащитник "Атлетику Минейру" Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА, утверждает Globo Esporte. Армейцы обратились с запросом в бразильский клуб о стоимости трансфера хавбека. О деталях переговоров не сообщается.

Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с "петушками" рассчитан до лета 2020 года. Клуб не заинтересован в продаже футболиста. Сам Отеро также хочет подписать новое соглашение с "Атлетику".

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за клуб, забил девять голов и отдал три голевые передачи.