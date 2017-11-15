Полузащитник "Александрии" может перейти в "Анжи"

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада может переехать в Россию. Как сообщает "Динамомания", 25-летний футболист может оказаться в "Анжи".



В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. За александрийцев Банада выступает с 2011 года.

Напомним, что в составе "Анжи" выступает два украинских футболиста - Олег Данченко и Игорь Чайковский.