20:24 | Футбол — РФПЛ

Полуяхтов признан лучшим игроком "Анжи" в прошлом сезоне

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Болельщики "Анжи" признали защитника Владимира Полуяхтова лучшим игроком команды в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Он победил в опросе в соцсетях "Анжи". Второе место занял Олег Данченко, третье - Арсен Хубулов.

В прошлом сезоне Полуяхтов провел 27 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча. "Анжи" по итогам чемпионата попал в стыковые матчи, где уступил "Енисею" и вылетел в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/vladimir_polujahtov_luchshij_igrok010618/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sandy45

После "противостояния" с Енисеем- это насмешка какая то...

20:43

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