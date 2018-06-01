Полуяхтов признан лучшим игроком "Анжи" в прошлом сезоне

Болельщики "Анжи" признали защитника Владимира Полуяхтова лучшим игроком команды в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Он победил в опросе в соцсетях "Анжи". Второе место занял Олег Данченко, третье - Арсен Хубулов.

В прошлом сезоне Полуяхтов провел 27 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча. "Анжи" по итогам чемпионата попал в стыковые матчи, где уступил "Енисею" и вылетел в ФНЛ.