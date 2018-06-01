Полуяхтов признан лучшим игроком "Анжи" в прошлом сезоне

Болельщики "Анжи" признали защитника Владимира Полуяхтова лучшим игроком команды в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Он победил в опросе в соцсетях "Анжи". Второе место занял Олег Данченко, третье - Арсен Хубулов.
В прошлом сезоне Полуяхтов провел 27 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча. "Анжи" по итогам чемпионата попал в стыковые матчи, где уступил "Енисею" и вылетел в ФНЛ.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/vladimir_polujahtov_luchshij_igrok010618/
Sandy45
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