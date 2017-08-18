Получивший российское гражданство Перкинс посетил тренировку "Зенита"

Велогонщик Шейн Перкинс, накануне получивший гражданство РФ, посетил тренировку "Зенита". Он сфотографировался с игроками и тренерским штабом команды.

30-летний Перкинс, который является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады, дебютирует за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.

"Зенит" в матче 7-го тура чемпионата России сыграет в гостях у "Амкара", встреча пройдет 20 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.