Получивший российское гражданство Перкинс посетил тренировку "Зенита"

Велогонщик Шейн Перкинс, накануне получивший гражданство РФ, посетил тренировку "Зенита". Он сфотографировался с игроками и тренерским штабом команды.
30-летний Перкинс, который является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады, дебютирует за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.
"Зенит" в матче 7-го тура чемпионата России сыграет в гостях у "Амкара", встреча пройдет 20 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
New Russian citizen and two-time world track cycling champion @PerkoPerkins came to say hello to the team at the Gazprom Training Centre pic.twitter.com/XmbaQmOmyK– FC Zenit in English (@fczenit_en) 18 августа 2017 г.
merniloskut
Порошка хоть занёс?
12:46