22:05 | Футбол — РФПЛ

Получил ли Божович поздравления от Семина, Карреры, Гончаренко после победы над "Зенитом"?

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Главный тренер "Арсенала"​ Миодраг Божович после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что не считает свою команду грозой топ-клубов чемпионата России. Специалист также добавил, что никто из тренеров премьер-лиги его не поздравил с победой над питерцами.

 
Вчера. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 0:1. Александр КОКОРИН (справа) после финального свистка.ЦСКА и "Спартак" все ближе к "Зениту"

- Кто из тренеров премьер-лиги вас поздравил, кто написал смс?

- Нет, такого не было. Только Хасан Биджиев.

- Ждал, что вы назовете СеминаКарреруГончаренко, которым вы помогли в борьбе за первое место.

- (Смеется.) Хорошая шутка. Наверняка Юрий Палыч меня бы поздравил, если бы мы встретились. Да и Гончаренко тоже. А с Каррерой я просто не знаком.

- На послематчевой пресс-конференции вы сказали, что барана перед игрой не резали. Не думаете все-таки ввести в команде какую-то традицию - на фарт?

- Нет, нет. Если бы думал только о приметах, зачем тогда мне работать?

- "Арсенал" с Божовичем во главе - гроза авторитетов?

- Сейчас я так сказать не могу. Давайте дождемся конца чемпионата. А пока идет первый круг. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Божовича

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Семь ветров

Вот так вопрос... Будто титул Арсенал взял. Ребята всего лишь сыграли в свой футбол, в то время как соперник ничего не смог предложить в атаке кроме залезающего в оффсайд бревна, да еще и судья не тащил за уши как обычно. Не удивила победа Тулы в Грозном, не удивила и виктория в Питере, хотя и улыбнула, нет смысла спорить.))

22:12