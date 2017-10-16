Получил ли Божович поздравления от Семина, Карреры, Гончаренко после победы над "Зенитом"?

Главный тренер "Арсенала"​ Миодраг Божович после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что не считает свою команду грозой топ-клубов чемпионата России. Специалист также добавил, что никто из тренеров премьер-лиги его не поздравил с победой над питерцами.

- Кто из тренеров премьер-лиги вас поздравил, кто написал смс?

- Нет, такого не было. Только Хасан Биджиев.

- Ждал, что вы назовете Семина, Карреру, Гончаренко, которым вы помогли в борьбе за первое место.

- (Смеется.) Хорошая шутка. Наверняка Юрий Палыч меня бы поздравил, если бы мы встретились. Да и Гончаренко тоже. А с Каррерой я просто не знаком.

- На послематчевой пресс-конференции вы сказали, что барана перед игрой не резали. Не думаете все-таки ввести в команде какую-то традицию - на фарт?

- Нет, нет. Если бы думал только о приметах, зачем тогда мне работать?

- "Арсенал" с Божовичем во главе - гроза авторитетов?

- Сейчас я так сказать не могу. Давайте дождемся конца чемпионата. А пока идет первый круг. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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