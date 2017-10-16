Получил ли Божович поздравления от Семина, Карреры, Гончаренко после победы над "Зенитом"?

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что не считает свою команду грозой топ-клубов чемпионата России. Специалист также добавил, что никто из тренеров премьер-лиги его не поздравил с победой над питерцами.
- Кто из тренеров премьер-лиги вас поздравил, кто написал смс?
- Нет, такого не было. Только Хасан Биджиев.
- Ждал, что вы назовете Семина, Карреру, Гончаренко, которым вы помогли в борьбе за первое место.
- (Смеется.) Хорошая шутка. Наверняка Юрий Палыч меня бы поздравил, если бы мы встретились. Да и Гончаренко тоже. А с Каррерой я просто не знаком.
- На послематчевой пресс-конференции вы сказали, что барана перед игрой не резали. Не думаете все-таки ввести в команде какую-то традицию - на фарт?
- Нет, нет. Если бы думал только о приметах, зачем тогда мне работать?
- "Арсенал" с Божовичем во главе - гроза авторитетов?
- Сейчас я так сказать не могу. Давайте дождемся конца чемпионата. А пока идет первый круг. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Семь ветров
Вот так вопрос... Будто титул Арсенал взял. Ребята всего лишь сыграли в свой футбол, в то время как соперник ничего не смог предложить в атаке кроме залезающего в оффсайд бревна, да еще и судья не тащил за уши как обычно. Не удивила победа Тулы в Грозном, не удивила и виктория в Питере, хотя и улыбнула, нет смысла спорить.))
22:12