Полученных денег "Томи" не хватит для снятия запрета на регистрацию новичков

"Томи" не зватит полученного финансирования для погашения долгов перед футболистами и снятия запрета на регистрацию новичков, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Руслана Киселева. В декабре стало известно, что всем игрокам основы "Томи" предложено стать с 1 января свободными агентами из-за финансовых задолженностей. На клуб наложен запрет на регистрацию новичков, ряд футболистов уже покинули томичей. В распоряжении главного тренера команды Валерия Петракова остались девять игроков, которые выступали в первой части сезона. Остальные футболисты ранее либо разорвали соглашение по обоюдному согласию, либо воспользовались возможностью расторгнуть контракт через Палату по разрешению споров РФС.

- Ожидаем поступления финансирования в ближайшие дни, по крайней мере так обещали в администрации, - цитирует ТАСС Киселева. - К сожалению, этих средств будет недостаточно, чтобы выплатить все имеющиеся задолженности и снять запрет на регистрацию новичков.