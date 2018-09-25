Получат ли болельщики компенсацию за перенос матча "Енисей" - "Спартак" в Москву?

Руководитель программы "Стадион – наш общий дом", направленной на воспитание правовой культуры фанатов, повышение комфорта и безопасности на стадионах, известный болельщик "Спартака" Олег Семенов - о ситуации с возможными переносом матча 10-го круга РПЛ "Енисей" - "Спартак", который пройдет 7 октября, из Красноярска в Москву.

- С юристами сидели, много думали, что в можно сделать в плане компенсации расходов людям, уже купившим билеты в Красноярск, - говорит Семенов. – Пришли к выводу, что нет вариантов решения проблемы.

- Компенсации никак нельзя не добиться?

- Нет. Регламент же не нарушен. Остается еще два дня до официального объявления места проведения игры. Но если вы зайдете на сайт РПЛ, то там указан красноярский стадион "Центральный" (позже эта информация с ресурса премьер-лиги исчезла – Прим. "СЭ"). Возможно, это смутило болельщиков.

- Что надо сделать, чтобы такие ситуации не происходили в принципе?

- Нам говорили, что надо опираться на сайт. Там же в расписании указан город Красноярск, стадион "Центральный"….

- А что можно сделать с юридической точки зрения?

- Ни-че-го. Регламент проведения чемпионата не предусматривает компенсации болельщикам за перенос матчей. Люди заранее берут билеты, чтобы было дешевле. Сейчас получается, что средства нам не вернут. Либо вернут с какими-то потерями.

- Необходимо ли внести в регламент пункт, чтобы такие ситуации не возникали?

- Пока этого нет. Кто этим должен заниматься - клуб или сама лига - не знаю. Парадокс в том, повторю, что регламент не нарушен.

- Если бы после того, как остается десять дней до игры, поменяли ли бы место ее проведения, то регламент был бы за болельщиков?

- Да. Если меньше чем за десять дней изменили бы, то это - нарушение регламента. Но и здесь невозможно получить компенсацию, потому что законодательно это нигде не прописано.

- Упущение руководителей РПЛ?

- Почему руководителей? Не только их. Может об этом никто не знал. Именно болельщики должны выдвигать предложения, через соцсети, например. Это же они теряют деньги, не лига. У них по регламенту все четко. Как обычно, какой-то программист, наверное, ошибся. Не думаю, что руководители так глубоко сайт изучают. Они действуют четко по пунктам. А то, что болельщики уже купили билет, никто не подумал.

- Решения клуба или лиги о какой-то компенсации болельщикам, возможны?

- От кого? РПЛ регламент не нарушил. Клуб может что-то в рамках программы лояльности сделать, а может, и нет. Это уже от него зависит. Ничего уже не сделаешь. (Арман Мкртчян)