Польский журналист: "Трансфер Шимански в ЦСКА - лучшее, что может случиться с игроком. Насчет "Зенита" я был бы настроен скептически"

Журналист издания Polsat Sport Гржегорж Михалевски прокомментировал возможный переход полузащитника "Легии" Себастьяна Шимански в ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы предложили за 19-летнего игрока 7 миллионов евро.

- Если бы Шимански интересовался "Зенит", то я бы скептически отнесся к возможному трансферу, - написал Михалевски. - Там он будет одним из 10 кандидатов, чтобы играть на своей позиции, а зимой, скорее всего, его просто бы сдали в аренду. Также "Зенит" не будет играть в Лиге чемпионов. А переход к ЦСКА к тренеру к Гончаренко - это самое лучшее, что может случиться.

Gdyby Szymańskim interesował się Zenit, to bym był sceptyczny na ten transfer. Tam byłby jednym z 10 kandydatów do gry w pomocy i zimą pewnie zostałby gdzieś wypożyczony. Zenit też nie zagra w Lidze Mistrzów. A CSKA? W dodatku z Gonczarenką? Najlepsze co mu się może zdarzyć. – Grzegorz Michalewski (@MichalewskiG) 24 августа 2018 г.

Шимански является воспитанником "Легии". За первую команду выступает с сезона 2016/17. Он провел за это время 44 матча, в которых забил 8 мячей.

Игрок имеет опыт выступлений за молодежные сборные Польши. Шимански попал в расширенный список национальной команды на чемпионат мира-2018, но в окончательную заявке его не было.

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