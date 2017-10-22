17:50 | Футбол — РФПЛ

Полоз во время матча с ЦСКА со злости сломал рекламный щит. Видео

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Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в одном из эпизодов матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА нанес удар по рекламному щиту на "ВТБ Арене". Игрок сделал это после того, как не смог попасть по мячу в штрафной соперника. От удара щит был сломан.

Отметим, за 60 минут игры команды не смогли забить голов. "СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА - "Зенит".

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

хорошо ещё, что палец никому не сломал. а щит - это, считай, карман от пиджака Армани.

18:47

alex_alex

Однозначно, умышленная провокация. Всё он прочитал, сдержаться не захотел. Вот если бы он пнул клубный щит в Мадриде или Манчестере, то сначала голову бы ему открутили, а потом дисквалификацию на матчей 10 дали. Жалко, что у всех армейцев карточки были, да и не обратили они внимание на надпись на щите.Ждём решение федерации.

18:37

Shast1983.83

Дебошир,на 15 суток за мелкое хулиганство.

18:27

lavrentev01

Символично, что там ЦСКА было написано) по адресу, я думаю)

18:22

Soulles

Восстановление щита за счет нервного игрока.

18:14

Andrey6201

Бомжам Вилков желтую? Фантазер

18:07

Нефилим

А желтую за это не надо давать?

18:01

GoaLapagosS

АКТ ВАНДАЛИЗМА НА ЛИЦО!

18:00