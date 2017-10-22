Полоз во время матча с ЦСКА со злости сломал рекламный щит. Видео

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в одном из эпизодов матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА нанес удар по рекламному щиту на "ВТБ Арене". Игрок сделал это после того, как не смог попасть по мячу в штрафной соперника. От удара щит был сломан.
Отметим, за 60 минут игры команды не смогли забить голов. "СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА - "Зенит".
😈 Полоз страшен в гневе. Бедный рекламный щит. pic.twitter.com/UV5uH3LSMB– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 октября 2017 г.
shpasic
хорошо ещё, что палец никому не сломал. а щит - это, считай, карман от пиджака Армани.
18:47
alex_alex
Однозначно, умышленная провокация. Всё он прочитал, сдержаться не захотел. Вот если бы он пнул клубный щит в Мадриде или Манчестере, то сначала голову бы ему открутили, а потом дисквалификацию на матчей 10 дали. Жалко, что у всех армейцев карточки были, да и не обратили они внимание на надпись на щите.Ждём решение федерации.
18:37
Shast1983.83
Дебошир,на 15 суток за мелкое хулиганство.
18:27
lavrentev01
Символично, что там ЦСКА было написано) по адресу, я думаю)
18:22
Soulles
Восстановление щита за счет нервного игрока.
18:14
Andrey6201
Бомжам Вилков желтую? Фантазер
18:07
Нефилим
А желтую за это не надо давать?
18:01
GoaLapagosS
АКТ ВАНДАЛИЗМА НА ЛИЦО!
18:00