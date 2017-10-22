Полоз во время матча с ЦСКА со злости сломал рекламный щит. Видео

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в одном из эпизодов матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА нанес удар по рекламному щиту на "ВТБ Арене". Игрок сделал это после того, как не смог попасть по мячу в штрафной соперника. От удара щит был сломан.

Отметим, за 60 минут игры команды не смогли забить голов. "СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА - "Зенит".