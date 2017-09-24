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19:42 | Футбол — РФПЛ

Полоз удвоил преимущество "Зенита" над "Краснодаром"

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Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз забил второй гол своей команды в матче 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" – 2:0. Защитник Бранислав Иванович на 35-й минуте навесил в штрафную с правого фланга, а Полоз подставил голову под прострел и направил мяч в дальний угол ворот.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

Это гол осени, как минимум.

20:04

Tribunal Z

Красиво играют, Кокорин и Полоз молодцы, Дзюба тоже красавчик! Вот футбол красивый, а не дыр пыр тыр как Локомотив с Ростовом играли!

20:02

Конь болотный

Офигенный футбол!

19:55

Levbereg

Еще Мевле осталось забить гол.

19:53

199

Что бы делали бакланы без ростовчан?

19:50