Полоз удвоил преимущество "Зенита" над "Краснодаром"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз забил второй гол своей команды в матче 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" – 2:0. Защитник Бранислав Иванович на 35-й минуте навесил в штрафную с правого фланга, а Полоз подставил голову под прострел и направил мяч в дальний угол ворот.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"