Полоз удвоил преимущество "Зенита" над "Краснодаром"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз забил второй гол своей команды в матче 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" – 2:0. Защитник Бранислав Иванович на 35-й минуте навесил в штрафную с правого фланга, а Полоз подставил голову под прострел и направил мяч в дальний угол ворот.
Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:2 36' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/EAvGyA6rGH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
serzheo
Это гол осени, как минимум.
20:04
Tribunal Z
Красиво играют, Кокорин и Полоз молодцы, Дзюба тоже красавчик! Вот футбол красивый, а не дыр пыр тыр как Локомотив с Ростовом играли!
20:02
Конь болотный
Офигенный футбол!
19:55
Levbereg
Еще Мевле осталось забить гол.
19:53
199
Что бы делали бакланы без ростовчан?
19:50