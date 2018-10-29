Полоз и Кудряшов - в старте "Рубина" на матч со "Спартаком"

"Рубин" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Спартака". С первых минут встречу начнут нападающий Дмитрий Полоз и защитник Федор Кудряшов.
Состав "Рубина": Ив. Коновалов - Устинов, Уремович, Навас, Гранат, Кудряшов - Подберезкин, Камболов, Иг. Коновалов - Полоз, Байрамян.
Запасные: Акмурзин, Бабурин, Сорокин, Цаллагов, Мухаметзянов, Калинин, Шекари, Бухаров.
Наш состав на матч #РубинСпартак⤵️ pic.twitter.com/rplNpNOo73– "Рубин" Казань (@fcrk) 29 октября 2018 г.
Результаты опроса
6465 чел.
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