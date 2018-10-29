19:26 | Футбол — РПЛ

Полоз и Кудряшов - в старте "Рубина" на матч со "Спартаком"

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"Рубин" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Спартака". С первых минут встречу начнут нападающий Дмитрий Полоз и защитник Федор Кудряшов.

Состав "Рубина": Ив. Коновалов - Устинов, Уремович, Навас, Гранат, Кудряшов - Подберезкин, Камболов, Иг. Коновалов - Полоз, Байрамян.

Запасные: Акмурзин, Бабурин, Сорокин, Цаллагов, Мухаметзянов, Калинин, Шекари, Бухаров.

Рубин - Спартак

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25.3%
Вничью
34.6%
Победой "Спартака"
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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