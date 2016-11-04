Половину поля стадиона "Металлург" в Самаре не успели очистить перед тренировкой "Урала"

"Урал" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию того, в каких условиях команда проводила тренировку перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".
Ранее менеджер по работе с болельщиками "Урала" Дмитрий Копьев опубликовал фото заснеженного поля стадиона "Металлург".
Отметим, что вылет команды в Самару был задержан в связи с тем, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями. Матч "Крылья Советов" – "Урал" состоится завтра в 16.00 по московскому времени.
В таких условиях проходила предыгровая тренировка главной команды pic.twitter.com/8L6iCQGspU– ФК Урал (@FCURAL) 4 ноября 2016 г.