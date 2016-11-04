16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Половину поля стадиона "Металлург" в Самаре не успели очистить перед тренировкой "Урала"

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"Урал" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию того, в каких условиях команда проводила тренировку перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

Ранее менеджер по работе с болельщиками "Урала" Дмитрий Копьев опубликовал фото заснеженного поля стадиона "Металлург".

Отметим, что вылет команды в Самару был задержан в связи с тем, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями. Матч "Крылья Советов" – "Урал" состоится завтра в 16.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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