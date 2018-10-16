Политолог Гаспарян - о Кокорине: "В следующей серии, видимо, водитель сам себя изобьет"

Известный политолог Армен Гаспарян иронично прокомментировал слова мамы нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светланы. Вчера в программе "Малахов. Прямой эфир" она заявила, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук спровоцировал драку с участием форварда, его младшего брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- В следующей серии уже, видимо, водитель сам себя изобьет, а Кокорин старался его отговорить от этого, - написал Гаспарян в своем Твиттере.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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