20:07 16 октября | Футбол — РПЛ

Политолог Гаспарян - о Кокорине: "В следующей серии, видимо, водитель сам себя изобьет"

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Известный политолог Армен Гаспарян иронично прокомментировал слова мамы нападающего "Зенита"  Александра Кокорина  Светланы. Вчера в программе "Малахов. Прямой эфир" она заявила, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук спровоцировал драку с участием форварда, его младшего брата Кирилла и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева.

В следующей серии уже, видимо, водитель сам себя изобьет, а Кокорин старался его отговорить от этого, - написал Гаспарян в своем Твиттере.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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