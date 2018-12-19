Полиграф и разговоры о сексе. Жена Мамаева назвала 30 пунктов, необходимых для сохранения семьи

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что составила список из 30 пунктов, необходимых для сохранения семьи. Ранее она рассказала об изменах 30-летнего хавбека.

- У меня много пунктов записано, я составила список. Это 30 пунктов. Это звучит так, что мы сохраним семью, если ты будешь выполнять определенные условия, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - Первым стоит ежемесячный проход полиграфа. Он уже согласился. Это будет постоянная процедура, чтобы Паша привык.

Еще смена телефона, новый аппарат, новый номер, новая сим-карта, только согласованные со мной контакты в телефоне, никакого кода. Не позволю, чтобы все тянулось из прошлого.

При всем, что я такая с напором, главный в семье он. Все равно буду делать, как он скажет. Без его одобрения я ничегошеньки сделаю. Мини-тиран у нас Паша.

Еще пункты? Уничтожение всех вещей, которые будут мне напоминать об изменах. Есть пункт - ты должен брать меня во все свои поездки. Должен будет найти всех шл*х, поехать со мной к ним, плюнуть им в лицо и сказать, что они – это шл*хи, которые не стоят даже моего мизинца.

Он должен будет говорить все, что его не устраивает во мне. Пункт - поддерживать во всех моих начинаниях. Еще – каждый день просить прощения и говорить, как меня любит. Вот еще – проводить искренний и откровенный разговор о сексе и предпочтениях, о страхах и о том, что тебе не хватает.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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