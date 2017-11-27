Полиция задержала 8 фанатов в день матча "Рубин" - ЦСКА

Полицейские Казани задержали восьмерых фанатов, прибывших на матч "Рубин" - ЦСКА (0:1), информирует пресс-служба МВД по Татарстану. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Игру посетили около 8,5 тысячи зрителей, общественный порядок перед и во время матча обеспечивали более 1,1 тысячи полицейских, 460 сотрудников Росгвардии, 300 контролеров-распорядителей и около 50 сотрудников частных охранных предприятий.

- В день проведения матча в половине восьмого утра в дежурную часть управления МВД России по городу Казани поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Чистопольской неизвестные разрисовали стены, - говорится в сообщении. - Как установили полицейские, автором рисунков оказался 16-летний житель Москвы – фанат ФК "ЦСКА", его стражи порядка задержали в тот же день. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".