Полиция выясняет обстоятельства ДТП с дорогой иномаркой Смолова

Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю прокомментировало информацию о ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. В ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей.

"Сегодня стало известно о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки, – говорится в сообщении полиции. – Ранее в дежурную часть Управления МВД России по городу Краснодару информация о дорожно-транспортном происшествии не поступала. Факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и сети интернет.

По выявленной информации была назначена проверка, в ходе которой полицейские установили, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01:40 ночи на улице Ставропольской города Краснодара. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также размер причиненного ущерба.

Распространяемая на различных ресурсах информация о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших дорожно-транспортное происшествие, не соответствует действительности".

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно