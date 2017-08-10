13:46 | Футбол — РФПЛ

Полиция Казани в день матча "Рубин" – "Локомотив" задержала трех болельщиков


МВД по Республике Татарстан на своем официальном сайте сообщило о задержании трех футбольных болельщиков в день матча 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом" . Отмечается, что речь идет о поклонниках московской команды.

Правоохранительные органы отмечают, что фанаты были задержаны за нарушение общественного порядка. В отношении них были составлены административные протоколы по статьям "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти" и "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Напомним, матч "Рубин" – "Локомотив" состоялся накануне, 9 августа, и завершилась вничью – 1:1. Встречу посетили свыше 14 тысяч болельщиков.

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Дополнительная информация

http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/985659.htm

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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