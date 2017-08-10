Полиция Казани в день матча "Рубин" – "Локомотив" задержала трех болельщиков

МВД по Республике Татарстан на своем официальном сайте сообщило о задержании трех футбольных болельщиков в день матча 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом" . Отмечается, что речь идет о поклонниках московской команды.

Правоохранительные органы отмечают, что фанаты были задержаны за нарушение общественного порядка. В отношении них были составлены административные протоколы по статьям "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти" и "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Напомним, матч "Рубин" – "Локомотив" состоялся накануне, 9 августа, и завершилась вничью – 1:1. Встречу посетили свыше 14 тысяч болельщиков.

"Рубин" - "Локо": спасение царя Соломона