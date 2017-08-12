Полиция и Росгвардия пресекли правонарушения во время дерби ЦСКА - "Спартак"

Полицейские и бойцы Росгвардии не допустили серьезных правонарушений во время матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" (2:1).

Охрану общественного порядка во время подготовки и проведения встречи обеспечивали сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии и членами добровольной народной дружины.

- Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались, правонарушители привлечены к административной ответственности, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве. - Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"