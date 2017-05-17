Поле в Томске засыпало снегом перед матчем "Томь" - "Крылья Советов"

Утром, 17 мая, в Томске выпал снег. Ожидается, что осадки продолжатся во второй половине дня. Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России "Томь" - "Крылья Советов". Игра начнется в 15.00. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.