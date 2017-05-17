Поле в Томске засыпало снегом перед матчем "Томь" - "Крылья Советов"

Утром, 17 мая, в Томске выпал снег. Ожидается, что осадки продолжатся во второй половине дня. Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России "Томь" - "Крылья Советов". Игра начнется в 15.00. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Томск. Стадион "Труд" сейчас. pic.twitter.com/tf2iRoPSMF– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 мая 2017 г.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
пускай бабу катают. снежную. у кого краше выйдет, тот и шампион.
09:30
vit316
И две ошибки в двух предложениях...
09:01
зенит-супер-чемпион
чудненько
08:16