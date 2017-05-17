07:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Поле в Томске засыпало снегом перед матчем "Томь" - "Крылья Советов"

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Утром, 17 мая, в Томске выпал снег. Ожидается, что осадки продолжатся во второй половине дня. Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России "Томь" - "Крылья Советов". Игра начнется в 15.00. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

пускай бабу катают. снежную. у кого краше выйдет, тот и шампион.

09:30

vit316

И две ошибки в двух предложениях...

09:01

зенит-супер-чемпион

чудненько

08:16