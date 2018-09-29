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Поле "Ростов Арены" покрыли специальной плиткой перед концертом Басты

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В субботу на стадионе "Ростов Арена", который является домашней ареной "Ростова", состоится концерт рэпера Басты. Перед этим мероприятием поле покрыли специальной плиткой, один квадратный метр которой выдерживает три тонны.

На траве вы увидите специальную серую плитку, - цитирует РИА Новости Басту. - Один квадратный метр ее выдерживает три тонны. 

Он также отметил, что сцена была установлена не на газон, а рядом с ним. Кроме того, по его словам, они подписали много гарантийных писем о том, что "трава останется нетронута".

Ранее "Ростов" выражал опасения по поводу состояния газона на стадионе после этого концерта. 

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https://rsport.ria.ru/football/20180929/1142888535.html

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