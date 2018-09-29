Поле "Ростов Арены" покрыли специальной плиткой перед концертом Басты

В субботу на стадионе "Ростов Арена", который является домашней ареной "Ростова", состоится концерт рэпера Басты. Перед этим мероприятием поле покрыли специальной плиткой, один квадратный метр которой выдерживает три тонны.
- На траве вы увидите специальную серую плитку, - цитирует РИА Новости Басту. - Один квадратный метр ее выдерживает три тонны.
Он также отметил, что сцена была установлена не на газон, а рядом с ним. Кроме того, по его словам, они подписали много гарантийных писем о том, что "трава останется нетронута".
Ранее "Ростов" выражал опасения по поводу состояния газона на стадионе после этого концерта.
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