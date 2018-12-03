Поле перед матчем "Арсенал" - "Зенит" покрыто снегом. Но не пугайтесь

Поле на стадионе в Туле, где сегодня пройдет заключительный матч 16-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Зенит", покрыто снегом, информирует пресс-служба питерцев. При этом от осадков газон защищает специальная пленка – под ней зеленая трава.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. По прогнозу погоды сегодня в Туле будет минус 7 градусов, возможны небольшие осадки.