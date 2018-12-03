10:58 | Футбол — РПЛ

Поле перед матчем "Арсенал" - "Зенит" покрыто снегом. Но не пугайтесь

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Поле на стадионе в Туле, где сегодня пройдет заключительный матч 16-го тура чемпионата России "Арсенал""Зенит", покрыто снегом, информирует пресс-служба питерцев. При этом от осадков газон защищает специальная пленка – под ней зеленая трава.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. По прогнозу погоды сегодня в Туле будет минус 7 градусов, возможны небольшие осадки.

 

Арсенал Т – Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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