Поклонская призналась, что симпатизирует "Спартаку"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в блиц-интервью RT рассказала, какому из московских клубов она симпатизирует больше. На выбор парламентарию были представлены "Спартак" и ЦСКА.
"Спартак", – сказала Поклонская.
Напомним, "Спартак" является действующим чемпионом России и обладателем национального суперкубка. В текущем розыгрыше премьер-лиги красно-белые занимают третье место, набрав 37 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 8 баллов. ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место. В этом сезоне армейцы располагаются на пятое строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.
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https://russian.rt.com/russia/news/466888-poklonskaya-spartak-cska