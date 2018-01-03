Поклонская призналась, что симпатизирует "Спартаку"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в блиц-интервью RT рассказала, какому из московских клубов она симпатизирует больше. На выбор парламентарию были представлены "Спартак" и ЦСКА.

"Спартак", – сказала Поклонская.

Напомним, "Спартак" является действующим чемпионом России и обладателем национального суперкубка. В текущем розыгрыше премьер-лиги красно-белые занимают третье место, набрав 37 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 8 баллов. ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место. В этом сезоне армейцы располагаются на пятое строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.