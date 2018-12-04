"Показали "Зениту", кто здесь львы". Жена Беляева - о победе "Арсенала"

Кристина Ларина, жена защитника "Арсенала" Максима Беляева, поздравила мужа с победой над "Зенитом" (4:2) в 16-м туре чемпионата России. Девушка отметила, что перед игрой попросила Максима показать, "кто здесь львы".
"Перед игрой я попросила мужа, чтобы он с командой показал "Зениту", кто здесь львы)))) Установку выполнили!))) С такой заслуженной, уверенной и красивой победой, Арсенал!!! Уверена, те болельщики, которые пришли сегодня поддержать команду на стадион в этот морозный декабрьский вечер, ни секунды не пожалели", - написала Кристина в Инстаграме.
Перед игрой я попросила мужа, чтобы он с командой показал Зениту, кто здесь львы)))) Установку выполнили!))) С такой заслуженной, уверенной и красивой победой, Арсенал!!! Уверена, те болельщики, которые пришли сегодня поддержать команду на стадион в этот морозный декабрьский вечер, ни секунды не пожалели))) #Арсенал #Тула #АрсеналЗенит #vittoria
Публикация от МаксимБеляев КрисБеляеваЛарина (@maximbelyaev6) 3 Дек 2018 в 12:37 PST