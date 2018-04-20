Погребняку в ближайшие часы будет сделана операция

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк уже в ближайшие дни перенесет операцию по поводу травмы, полученной в матче 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти - 5:4). Накануне у 34-летнего нападающего был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

- Павел уже в Финляндии, - сказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко. - Есть договоренность с местными врачами, что будет проведена операция. Хирургическое вмешательство состоится сегодня, максим завтра, потому что откладывать уже нельзя. Когда он вернется? Месяца через три минимум, когда все заживет.

Погребняк перешел в "Тосно" этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола. (Андрей СИЗЯКИН)