Погребняк – в стартовом составе "Тосно" на матч против "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровск" и "Тосно" на матч 21-го тура чемпионата России. В составе команды из Ленинградской области с первых минут на поле выйдет нападающий Павел Погребняк.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Баляйкин, Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов, Секульски.

"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.

Встреча между командами начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.