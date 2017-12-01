Погребняк снова забил за молодежку "Динамо"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк открыл счет на 7-й минуте матча 19-го тура молодежного первенства чемпионата России против "Ростова". Форвард реализовал пенальти.

Россиянин в четырех играх за молодежку динамовцев забил три гола. Во встрече 17-го тура с "Ахматом" (4:4) он оформил дубль.

Напомним, что в текущем сезоне за основную команду "Динамо" Погребняк провел один матч и не отметился результативными действиями. Матч премьер-лиги "Динамо" - "Ростов" состоится завтра, 2 декабря. Начало - в 14:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.