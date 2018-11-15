Погребняк работает по индивидуальной программе

35-летний нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к тренировкам по индивидуальной программе на сборе команды из Екатеринбурга на Кипре.

Форвард продолжает восстановление от разрыва ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в первом тайме полуфинальной встречи Кубка России со "Спартаком" (основное время завершилось вничью – 1:1, по пенальти победил клуб из Ленинградской обрасти – 5:4).

При этом не исключено, что футболист не успеет выйти на поле до зимней паузы в РПЛ – последний уральцев в этом году пройдет 9 декабря против "Динамо" в 17-м туре чемпионата страны.

29 августа Погребняк подписал однолетний контракт с "Уралом" в качестве свободного агента после того, как "Тосно" прекратил существование по финансовым причинам. (Вячеслав Короткин)

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