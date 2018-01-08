Погребняк принял участие в турнире выпускников академии "Спартака"

В понедельник в манеже академии "Спартака" прошел турнир выпускников академии красно-белых, сообщает официальный сайт клуба. В мероприятии приняли участие футболисты разных поколении, среди которых были форвард "Динамо" Павел Погребняк, полузащитник "Ахмата" Олег Иванов и другие.
Напомним, Погребняк выступал за "Спартак" с 2001 по 2005 год. За это время он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей. С лета 2015 года он защищает цвета "Динамо".
Иванов, в свою очередь, играл за московский клуб с 2002 по 2004 год, проведя за основной состав 5 матчей. С декабря 2011 года он играет за "Ахмат", который в то время носил название "Терек".
Сегодня в манеже собрались они – выпускники нашей Академии!– Академия Спартак (@spartak_academy) 8 января 2018 г.
И, как полагается красно-белым воспитанникам, поиграли в футбол. ⚽
Наш отчёт о Турнире выпускников: https://t.co/Aq1jGySuv2#АкадемияСпартак pic.twitter.com/6eIts3mwHq
Коновалл
serzheo У Спартака есть академия? Там же сплош масаи играют, даже в Спартаке 2. 18:14 -----------------------------Если ты мyдak - это навсегда. Ты еще расскажи всем, что ваши индейцы все поголовно Смену заканчивали.
19:28 8 января
shpasic
а почему без Дзюбы?
18:19 8 января
0500
И, как полагается красно-белым воспитанникам, поиграли в футбол.......... Улыбнуло. Эта фраза явно к профессиональному лавочнику не относится.
18:14 8 января
serzheo
У Спартака есть академия? Там же сплош масаи играют, даже в Спартаке 2.
18:14 8 января
Serenky25
Паша Спечкибряк даже гол забил.
17:52 8 января