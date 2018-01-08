17:50 8 января | Футбол — РФПЛ

Погребняк принял участие в турнире выпускников академии "Спартака"

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В понедельник в манеже академии "Спартака" прошел турнир выпускников академии красно-белых, сообщает официальный сайт клуба. В мероприятии приняли участие футболисты разных поколении, среди которых были форвард "Динамо" Павел Погребняк, полузащитник "Ахмата" Олег Иванов и другие.

Напомним, Погребняк выступал за "Спартак" с 2001 по 2005 год. За это время он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей. С лета 2015 года он защищает цвета "Динамо".

Иванов, в свою очередь, играл за московский клуб с 2002 по 2004 год, проведя за основной состав 5 матчей. С декабря 2011 года он играет за "Ахмат", который в то время носил название "Терек".

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/106227/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Коновалл

serzheo У Спартака есть академия? Там же сплош масаи играют, даже в Спартаке 2. 18:14 -----------------------------Если ты мyдak - это навсегда. Ты еще расскажи всем, что ваши индейцы все поголовно Смену заканчивали.

19:28 8 января

shpasic

а почему без Дзюбы?

18:19 8 января

0500

И, как полагается красно-белым воспитанникам, поиграли в футбол.......... Улыбнуло. Эта фраза явно к профессиональному лавочнику не относится.

18:14 8 января

serzheo

У Спартака есть академия? Там же сплош масаи играют, даже в Спартаке 2.

18:14 8 января

Serenky25

Паша Спечкибряк даже гол забил.

17:52 8 января