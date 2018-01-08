Погребняк принял участие в турнире выпускников академии "Спартака"

В понедельник в манеже академии "Спартака" прошел турнир выпускников академии красно-белых, сообщает официальный сайт клуба. В мероприятии приняли участие футболисты разных поколении, среди которых были форвард "Динамо" Павел Погребняк, полузащитник "Ахмата" Олег Иванов и другие.

Напомним, Погребняк выступал за "Спартак" с 2001 по 2005 год. За это время он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей. С лета 2015 года он защищает цвета "Динамо".

Иванов, в свою очередь, играл за московский клуб с 2002 по 2004 год, проведя за основной состав 5 матчей. С декабря 2011 года он играет за "Ахмат", который в то время носил название "Терек".