19:43 | Футбол — РПЛ

Погребняк приедет в Екатеринбург 20 августа для переговоров с "Уралом"


Нападающий Павел Погребняк приедет в Екатеринбург ориентировочно 20 августа для проведения переговоров с "Уралом"

Переговоры по Погребняку ведутся, никакой конкретики по условиям контракта пока нет, - цитирует РИА Новости пресс-атташе "Урала" Никиту Медведевских. - Сейчас игрок проходит курс реабилитации и ориентировочно 20 августа должен прибыть в Екатеринбург. Видимо, это будет уже финальный этап переговоров, за которым последует решение.

34-летний Погребняк стал обладателем Кубка России в составе "Тосно" в минувшем сезоне. Клуб из Ленинградской области прекратил существование этим летом. 

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180808/1140215369.html

К комментариям
2
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
Материалы других СМИ