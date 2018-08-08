Погребняк приедет в Екатеринбург 20 августа для переговоров с "Уралом"

Нападающий Павел Погребняк приедет в Екатеринбург ориентировочно 20 августа для проведения переговоров с "Уралом".

- Переговоры по Погребняку ведутся, никакой конкретики по условиям контракта пока нет, - цитирует РИА Новости пресс-атташе "Урала" Никиту Медведевских. - Сейчас игрок проходит курс реабилитации и ориентировочно 20 августа должен прибыть в Екатеринбург. Видимо, это будет уже финальный этап переговоров, за которым последует решение.

34-летний Погребняк стал обладателем Кубка России в составе "Тосно" в минувшем сезоне. Клуб из Ленинградской области прекратил существование этим летом.

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