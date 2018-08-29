Погребняк объяснил, почему выбрал "Урал"

Новичок "Урала" нападающий Павел Погребняк заявил, что решающую роль в его переходе в екатеринбургский клуб сыграл не финансовый вопрос, а отношение главного тренера и руководителей.

- Вероятность моего перехода в "Урал" была высока, - сказал Погребняк в интервью клубной пресс-службе. - С главным тренером мы знакомы по работе в "Тосно". Очень настойчивыми были руководители клуба, и это меня подкупило. Кроме того, я не полностью здоров, поэтому оценил подобное приглашение. Теперь контракт подписан, а я буду стараться помочь "Уралу".

Привлек меня не финансовый вопрос, а главный тренер и руководство клуба. Обсуждал этот переход с Романом Павлюченко, который положительно отозвался о городе и о команде. Приложу все силы, чтобы вернуться на поле в октябре.

Мы с Парфеновым постоянно были на связи. Он был в курсе моего восстановления. В составе "Урала" есть хорошие нападающие, поэтому место в стартовом составе придется заслужить - конкуренцию никто не отменял. Я хочу быстрее выздороветь и выйти на поле. Цели на сезон? Набирать очки в каждом матче. Я командный игрок и хочу помочь "Уралу".

Напомним, последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча. Также он выступал за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг"и "Динамо".

В составе сборной России в период с 2006 по 2012 год он провел 33 матча, забив 8 мячей.

Таблица переходов РПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь