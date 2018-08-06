Погребняк – о "Динамо". Эти слова вас удивят

Бывший нападающий "Динамо" Павел Погребняк прокомментировал "СЭ" подписание мирового соглашения с бело-голубыми.

Контракт с форвардом был расторгнут по ходу сезона-2017/18 с формулировкой "за нарушение трудовой дисциплины", на тот момент гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев. Впоследствии Палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" выплатить игроку 750 тысяч евро.

– В "Динамо" появились люди, с которыми можно вести дела и договариваться. В итоге мы пришли к мировому заключению, как и написано на сайте, – сказал Погребняк.

Погребняк выступал за "Динамо" с 2015 по 2017 год, провел в основном составе бело-голубых 29 матчей и забил один мяч. (Арман МКРТЧЯН)