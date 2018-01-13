Погребняк не стал комментировать интерес со стороны "Кайрата"

Нападающий "Динамо"Павел Погребняк не стал комментировать возможный интерес со стороны "Кайрата". Отметим, что в казахстанской команде уже выступает другой россиянин, бывший полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин.

- Пока не могу это прокомментировать, - ответил Погребняк на вопрос об интересе со стороны "Кайрата".

Ранее сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). Бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер". (Павел ГУРЕВИЧ)

СМИ: Погребняк снова может стать одноклубником Аршавина //

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