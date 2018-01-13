Погребняк не стал комментировать интерес со стороны "Кайрата"

Нападающий "Динамо"Павел Погребняк не стал комментировать возможный интерес со стороны "Кайрата". Отметим, что в казахстанской команде уже выступает другой россиянин, бывший полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин.
- Пока не могу это прокомментировать, - ответил Погребняк на вопрос об интересе со стороны "Кайрата".
Ранее сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). Бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер". (Павел ГУРЕВИЧ)
СМИ: Погребняк снова может стать одноклубником Аршавина //
Трансферы "Динамо": минус Бечирай и Погребняк, плюс Марков и Караваев? //
Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях //
Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро //
"Динамо" не имеет оснований для расторжения контракта с Погребняком"
Serenky25
И вот почему! Ранее, майор ФСБ заподозрив мужа в измене срочно вылетает домой. Подгузники пришлось менять на ходу. Узнав об этом,ее муж, являющийся до сих пор надеждой стюардесс, добивается отсрочки по времени. В результате следы проступка уничтожены. Майор! И это звучит гордо! Тоже не пальцем деланная, решает сделать ход, через соседнее ведомство. К неверному мужу решено приставить капитана МВД. Павла Спечкибряк. Ждите следующих серий. (((:
16:38
karlikf1
Я не понимаю, зачем вообще спрашивать. Типа дежурный вопрос чтоли? Назовите пож-та хоть одного футболиста/хоккеиста, который бы прокомментировал свой возможный переход в новый клуб, когда про это поползли какие--то слухи? Давайте, хоть одного :) Нет, всё равно спрашивают - надо спросить, так в методичках об интервью написано.
16:23