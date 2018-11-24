Погребняк не поможет "Уралу" в 2018 году

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк не сыграет за команду в этом году. Игрок, подписавший контракт с екатеринубргской командой в августе, продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия.

- К сожалению большому, Павел в этом году нам уже не поможет. У него очень тяжелая травма (была), он долго восстанавливался, она заживает долго, - приводит "РИА Новости" слова Иванова. - Зачем нам форсировать события, чтобы снова его потерять? Будем терпеть. Он очень хорошо поработал с нашим физиотерапевтом, думаю, что после Нового года он уже будет в общей группе.