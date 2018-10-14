Погребняк начнет тренироваться с "Уралом" 20 октября

Нападающий Павел Погребняк. Подписавший контракт с "Уралом", должен приступить к тренировкам с новой командой 20 октября. Об этом рассказал гендиректор клуба Григорий Иванов. Напомним, 34-летний футболист восстанавливался после травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне в составе "Тосно"

– Есть понимание, когда Павел Погребняк приступит к тренировкам в "Урале"?

– 20 октября.

– В общей группе?

– Посмотрим. Павлу, наверное, тяжело будет сразу тренироваться в общей группе. Должен к нам приехать. Мы же не просто так контракт с ним подписали.

– Восстановление после травмы не затягивается?

– Да нормально все. По плану. Павел же профессиональный футболист. Он выполняет все предписания врачей. Мы и сами не хотим, чтобы он раньше вышел на поле, форсировал восстановление. Пусть все залечит, вернется с новыми силами.

– Есть вероятность, что в ноябре уже сыграет за "Урал"?

– Как доктора скажут, так мы и поступим. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Григория Иванова - здесь