Погребняк может продолжить карьеру в "Урале"

Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга рассматривает кандидатуру 34-летнего Павла Погребняка в качестве усиления линии атаки. В настоящее время форвард восстанавливается от разрыва ахиллов сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка России со "Спартаком" (1:1, пен. - 5:4).

Реабилитация в таких случаях как правило длится 6-7 месяцев и по завершении этого срока руководство "Урала" намерено предложить контракт нападающему, имеющему статус свободного агента. Напомним, что Погребняк хорошо знаком с новым главным тренером команды Дмитрием Парфеновым по совместной работе в команде из Ленинградской области. В весенней части сезона-2017/18 бывший футболист сборной России провел за "Тосно", куда он зимой перешел из "Динамо", 8 официальных встреч в РФПЛ и Кубке страны, забив 4 гола. (Вячеслав КОРОТКИН)

Все о чемпионате России по футболу