Погребняк может быть оштрафован на 9 миллионов рублей

"Динамо" может оштрафовать нападающего Павла Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0), утверждает телеграм-канал "Мутко против".
Как ранее сообщал "СЭ", бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина - вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер".
По контракту Погребняк получает в месяц порядка 150 тысяч евро. Его соглашение истекает летом 2018 года.
Существует вероятность, что штрафом экс-форвард сборной России не ограничится - "Динамо" может расторгнуть с ним контракт.
Погребняк играет в "Динамо" с сезона-2015/16. В текущем сезоне он провел только 1 матч в чемпионате России против "Тосно" (0:1).
igogohruhru
ничего себе сходил на футбол
00:53
Flamenco
Скорей всего 50-70 тысяч долларов в месяц
00:17
shpasic
наверное, хотели написать 3 000 000 в месяц.
00:12