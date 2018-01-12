00:05 | Футбол — РФПЛ

Погребняк может быть оштрафован на 9 миллионов рублей

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"Динамо" может оштрафовать нападающего Павла Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0), утверждает телеграм-канал "Мутко против".

 
То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине.Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях

Как ранее сообщал "СЭ", бело-голубые проводят  служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина - вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер". 

По контракту Погребняк получает в месяц порядка 150 тысяч евро. Его соглашение истекает летом 2018 года.

Существует вероятность, что штрафом экс-форвард сборной России не ограничится - "Динамо" может расторгнуть с ним контракт.

Погребняк играет в "Динамо" с сезона-2015/16. В текущем сезоне он провел только 1 матч в чемпионате России против "Тосно" (0:1).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

ничего себе сходил на футбол

00:53

Flamenco

Скорей всего 50-70 тысяч долларов в месяц

00:17

shpasic

наверное, хотели написать 3 000 000 в месяц.

00:12