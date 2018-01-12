Погребняк может быть оштрафован на 9 миллионов рублей

"Динамо" может оштрафовать нападающего Павла Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0), утверждает телеграм-канал "Мутко против".

Как ранее сообщал "СЭ", бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина - вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер".

По контракту Погребняк получает в месяц порядка 150 тысяч евро. Его соглашение истекает летом 2018 года.

Существует вероятность, что штрафом экс-форвард сборной России не ограничится - "Динамо" может расторгнуть с ним контракт.

Погребняк играет в "Динамо" с сезона-2015/16. В текущем сезоне он провел только 1 матч в чемпионате России против "Тосно" (0:1).