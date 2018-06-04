Погребняк имеет предложения от клубов РФПЛ

Нападающий Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, что у него есть предложения от клубов премьер-лиги. Однако, по словам экс-форварда "Тосно", называть команды он не собирается.

- Правда, что "Урал", который возглавил экс-тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов, уже выходил на вас с предложением?

- Конкретные команды сейчас называть не буду. Но варианты действительно имеются, даже не смотря на мою травму. Это, конечно, приятно. Посмотрим.

- Варианты в премьер-лиге?

- Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)