Поедет ли Джикия в Рим, решится после обследования в Дубае

По информации "СЭ", защитника "Спартака" Георгия Джикию отвезли в медицинский центр Дубая. Центр аккредитован ФИФА, Джикия пройдет процедуру МРТ.

Решение о том, нуждается ли игрок сборной России в дополнительном обследовании в клинике "Вилла Стюарт" в Риме, будет принято сегодня вечером.

Напомним, Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". 24-летний игрок покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.

Вартапетов: У Джикии травмированы коленные связки. Серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты pic.twitter.com/xs6Hv39BW3 – Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г. ​

Трансляция матча "Спартак" - "Шанхай Шанган" //

Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил травму. Видео //

Михаил Вартапетов: "У Джикии подозрение на кресты"