19:18 | Футбол — РФПЛ

Поедет ли Джикия в Рим, решится после обследования в Дубае


По информации "СЭ", защитника "Спартака" Георгия Джикию отвезли в медицинский центр Дубая. Центр аккредитован ФИФА, Джикия пройдет процедуру МРТ.

Решение о том, нуждается ли игрок сборной России в дополнительном обследовании в клинике "Вилла Стюарт" в Риме, будет принято сегодня вечером.

Напомним, Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". 24-летний игрок покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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