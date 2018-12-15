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Подруга Кокорина: "Выход Александра из СИЗО был бы лучшим подарком на мой день рождения"

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Подруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова заявила, что освобождение 27-летнего форварда из СИЗО стало бы лучшим подарком на ее день рождения.

- Как близкий человек могу сказать, что у меня 17 декабря день рождения, - приводит слова Шишкановой "РИА Новости". - Если бы ребята вышли из СИЗО 18 декабря, то мы бы успели отметить мой день рождения с небольшим опозданием 19 декабря. Это было бы превосходно. Это был бы лучший подарок для меня.

Напомним, Кокорин и вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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https://rsport.ria.ru/20181215/1548038328.html

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