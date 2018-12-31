Подруга Кокорина: "Саша должен восстать как птица Феникс"

Спортивный агент, подруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова выразила надежду, что форвард сможет выйти на прежний уровень после тюремного заключения. Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Я надеюсь, что для Саши все плохое останется в уходящем году, а уже через полтора месяца мы увидим ребят в своих клубах, - цитирует "Спорт Уик-энд" Шишканову. - Надеюсь, что в феврале все это завершится, ведь происходящее - неправильно. Они уже получили наказание за свои проступки, осознали случившееся. А все, что творится сейчас, просто идет во вред здоровью. Это может очень плачевно закончиться, ведь у Саши была тяжелая травма. Ему нужны тренировки, как можно скорее требуется реабилитация.

- Ребятам запретили сыграть в футбол в СИЗО.

- Я только рада, что запретили, ведь сразу говорила о том, что против этого матча. Одно дело, если бы это происходило на регулярной основе, тогда это было бы здорово, ведь они могли бы поддерживать форму. Но в предложенном формате в непонятных условиях эта игра была не нужна. Это только к лучшему, что матч запретили.

- Артем Дзюба на днях с юморком ответил на вопрос о том, с чем у него ассоциируется свинья, символ 2019 года. Дзюба ответил, что с Кокориным, "он ведь у нас поросенок". Хватит ли воли Александру вернуться и стать таким же сильным футболистом, каким он был? Тут надо понимать, что Дзюба иногда шутит на грани…

- Плосковатая шутка немножко. В Камеди Клаб Артема бы не взяли. Я надеюсь на возвращение Саши на былой уровень, он должен восстать как птица Феникс. После такой сложной жизненной ситуации он обязан это сделать. Я считаю, что ситуацию в которой оказался Кокорин, можно сравнить с той, в которой в свое время побывал Эдуард Стрельцов, когда пострадал от многолетнего приговора. Саша должен возродиться. Он должен и, надеюсь, будет участвовать еще во многих крупных турнирах. Сейчас должны дать человеку шанс на новую жизнь, потому что он ничего не сделал такого, чтобы нести такие долгосрочные муки и страдания.