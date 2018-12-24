Подруга Кокорина: "Родители Александра в колоссальном нервном напряжении"

Подруга форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова рассказала о состоянии его родителя. Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Мы, друзья, близкие, пытаемся всеми силами маму Саши как-то настроить на оптимизм, на оптимистичную ноту, но родители очень расстроены, очень переживают, невозможно это просто, - цитируют Шишканову "РИА Новости". - Я боюсь уже, как бы родители ни заболели, потому что нервное напряжение держит колоссально всех родственников, друзей. Это очень тяжело.

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