Подруга Кокорина полагает, что футболисты выйдут из СИЗО до Нового года

Спортивный менеджер и давняя подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова подчеркнула: есть все основания полагать и надеяться на то, что футболист выйдет из СИЗО до Нового года.

Адвокат форварда "Зенита" Татьяна Стукалова ранее заявила, что заключения судебно-медицинских экспертов по делу Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи.

- Мы ожидаем 18 декабря заседание в Мосгорсуде, планируем подать апелляцию. Сейчас недостаточно материалов, чтобы прикрепить к делу, как говорит Татьяна (адвокат Кокорина)., - цитирует РИА Новости Шишканову. - Но все может поменяться, мы на это надеемся, что следователи будут добросовестными и прикрепят материалы к делу, которые появились у нас. Тогда линия защиты сможет уже более детально обосновывать свою защиту. Понимаю, что если Татьяна говорит, что есть материалы, которые могут буквально сразу освободить ребят из-под стражи, значит, там что-то важное.

​Если 18 декабря материалы будут прикреплены к делу и суд сочтет результаты экспертизы достаточно весомыми, то ребят могут освободить в тот же день. Ребят могут освободить 18 декабря. Есть основания надеяться, что ребят отпустят до Нового года.